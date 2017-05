Câmara recebe palestra sobre leis orçamentárias e finanças públicas

A Câmara Municipal recebeu na manhã de quinta-feira, 18, o secretário municipal de Finanças, Luciano Aparecido de Lima, para realização de palestra sobre as leis orçamentárias e finanças públicas. O evento reuniu vereadores, servidores e representantes do Executivo.

Lima esclareceu as diferenças entre o PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual), além de outras dúvidas em relação à legislação que envolve o orçamento municipal e instrumentos de planejamento de finanças públicas.

“O PPA trata das diretrizes, objetivos e metas para os próximos quatro anos de governo. A LDO estabelece diretrizes e prioridades dos gastos da LOA e, por fim, a LOA discrimina receita e despesa, evidenciando a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo”, explicou o secretário municipal.

A palestra foi realizada em cumprimento do artigo 239-A do Regimento Interno da Casa, que prevê a realização da palestra sobre o tema no primeiro ano de cada legislatura.