Prefeitura reabre licitação para reformar praça central

A Prefeitura reabriu de novo o processo licitatório para execução de obras de revitalização da Praça Raul Leme e Praça José Bonifácio. A data prevista para o certame é 9 de junho, às 13h30.

A visita técnica é obrigatória e deve ser agendada pelo telefone 4034-7027, com Eliana. Para participar, os interessados devem ser cadastrados na Prefeitura ou providenciarem o cadastro até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas. O edital completo deve ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura, em dias úteis das 9h às 16h.

DESERTA- No mês de abril a Prefeitura declarou a licitação como ‘deserta’, pois não houve interessados. Na gestão do ex-prefeito Fernão Dias da Silva Leme (PT), diversas foram as vezes que a licitação foi aberta. Porém, todas elas foram impugnadas por licitantes ou Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por motivos de direcionamento e suspeita de fraude.