Administração da saúde pública: Prefeitura divulga sete O.S aptas para licitação

A administração municipal informou ontem, por meio da Imprensa Oficial, as Organizações Sociais de Saúde (O.S) qualificadas no Chamamento Público nº 003/2017.

O julgamento ocorreu nos dias 11 e 12 de maio, quando membros da Comissão Especial de Seleção se reuniram para análise de documentos apresentados pelas empresas.

Segundo a Prefeitura, 12 empresas apresentaram documentos para credenciamento, mas sete tiveram o deferimento do pedido de qualificação como Organização Social na Área da Saúde. São elas: 1) Associação Beneficente CISNE 2) Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã 3) Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI 4) Federação Nacional das Entidades Sociais e Comunitárias – FENAESC 5) GAMP – Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e à Saúde 6) Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde – INSAÚDE 7) Sociedade Beneficente Caminho de Damasco – SBCD.

Foram indeferidas as seguintes empresas: 1) Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, 2) Instituto de Desenvolvimento de Educação e Saúde – IDES, 3) IGPS – Instituto de Gestão e Pesquisa em Saúde, 4) Organização Social João Marchesi e 5) Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar – PRÓ-SAÚDE.

Foi aberto o prazo de dois dias úteis, a vencer na segunda-feira, 22, para complementação e/ou apresentação dos documentos exigidos. Com esse processo de qualificação, outra empresa poderá assumir o lugar da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária- ABBC, a única qualificada pela administração anterior e que assumiu a saúde pública do município em dezembro de 2013, após aval da Câmara Municipal e ex-prefeito Fernão Dias da Silva Leme (PT).

O contrato com a ABBC venceu em março deste ano, mas foi prorrogado até setembro, quando nova licitação deverá ocorrer.