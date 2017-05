Chuva muda programação do Maio Cultural

O show “Trio Majestade” da Velha Guarda da Portela, previsto para às 20h desta sexta-feira na Praça Raul Leme, foi transferido para a Quadra da Escola de Samba Dragão Imperial, situada na Av. dos imigrantes, 4500. conforme nota da divisão de Imprensa da Prefeitura a mudança foi necessária em razão da chuva.

A programação do fim de semana continua normalmente, sem alteração. No sábado, 20, haverá a apresentação da banda Freddy Groovers na Praça Raul Leme às 20h30; no domingo, 21, apresentação da Orquestra Bragantina de Viola Caipira às 10h no Mercado Municipal; e finalizando o final de semana terá o show com Suzana Nogueira (convidada Bernadete do Peruche) às 20h30 na Praça Raul Leme.