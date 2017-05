Delegado seccional apresenta dados na Tribuna Livre da Câmara

O delegado seccional de Bragança, Carlos Eduardo Silveira Martins, participou da sessão de terça-feira, 16, da Câmara Municipal, e apresentou aos vereadores o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil na cidade.

Martins vai completar 40 anos na Polícia Civil e chegou a Bragança em agosto de 2016. Segundo o delegado, Bragança é uma das maiores seccionais da região e atende cerca de 5 mil km² de extensão, abrange 16 municípios, com 27 unidades instaladas para cerca de 600 mil habitantes. Ele lamentou a falta de efetivo, que hoje conta com 220 policiais, mas adiantou que mais de mil investigadores estão na Academia de Polícia e devem ser designados para o interior.

Informou ainda que Nazaré Paulista, Vargem, Pinhalzinho e Tuiuti estão sem delegado titular, tendo apenas aqueles que suprem a falta e respondem por duas unidades.

Em relação às ocorrências, ressaltou que neste ano já foram instaurados 629 inquéritos, sendo 220 casos esclarecidos. 219 flagrantes lavrados e mais de 270 presos em flagrante.

“É um trabalho feito em condição que não é perfeita, pelos poucos policiais que temos. Mas apesar disso tem surtido efeito”, disse.

Salientou também sobre a importância do Conselho Municipal de Segurança- Conseg, desativado há muito tempo, mas que está tendo os trabalhos retomados pelo atual presidente Ézio Castro.

Além disso, pediu a colaboração da população para denunciar casos de tráfico pelo Dique 181, ligação anônima.

No final de sua participação ele Martins agradeceu o apoio que tem recebido do prefeito Jesus Chedid e secretário de Trânsito e Segurança, Dorival Bertin, também presente na sessão.

Hoje, toda a seccional está concentrada no prédio em frente a praça 9 de Julho, no Taboão.

Martins esteve acompanhado por outros delegados que compõem a seccional e escrivãs.