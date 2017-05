Lago do Taboão: Trecho que desmoronou em 2016 é revitalizado

A Prefeitura, por meio da secretaria de Serviços, iniciou nesta semana os trabalhos de recuperação do trecho que margeia o Lago do Taboão.

Estão sendo recuperadas as áreas de passeio nas margens do lago, muito utilizadas pelos praticantes de caminhadas. No ano passado, uma grande parte do muro de arrimo que sustentava o gradil de proteção desmoronou afetando boa parte do trecho oferecendo perigo eminente aos frequentadores do local.

A secretaria informa que a recuperação será realizada em três etapas, sendo a primeira já iniciada, para a retirada dos blocos de pedras desmoronados. A segunda parte consiste na reconstrução do muro em toda extensão atingida e a terceira a reposição do gradil de proteção. Os trabalhos foram priorizados e deverão ser concluídos no menor prazo possível.

A administração municipal tem operado com o apoio das demais secretarias para atender de forma ágil as demandas da zona urbana e rural em relação aos problemas de infraestrutura. Estão em andamento ações como operação tapa-buraco, corte de matos, poda de árvores, nivelamento e cascalhamento das estradas rurais, limpeza do Ribeirão e consertos de pontes, a fim de oferecer melhores condições aos munícipes.