Curso de Psicologia promove debate sobre a Luta Antimanicomial

A Universidade São Francisco (USF) promove hoje uma mesa redonda sobre Luta Antimanicomial com o tema: “A transformação do Espaço social da Loucura e suas Instituições”, no Anfiteatro do Campus Bragança Paulista. O evento acontecerá das 8h30 às 11h30 matutino e das 19h às 22h noturno.

Em comemoração ao Dia da Luta Antimanicomial, o evento visa sensibilizar os alunos de Psicologia sobre a importância da data, no sentido de combater a lógica manicomial presente em nossa sociedade. A Luta Antimanicomial busca combater e problematizar não só os manicômios que serviram como lugares de isolamento e violência contra as pessoas portadoras de transtornos mentais, mas também a cultura de exclusão, estigma e intolerância com relação aos diferentes. Na ocasião serão abordados os seguintes temas: Saúde Mental, Reforma Psiquiátrica Brasileira, Movimento da Luta Antimanicomial, Diversidade.