Violência Sexual: Bragança tem seis casos por semana contra crianças e adolescentes

A sessão desta semana da Câmara Municipal teve participação da conselheira tutelar Simone Marques na Tribuna Livre, que destacou sobre a mobilização e combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

O Dia Nacional de Combate a esses crimes acontece sempre em 18 de maio. Segundo a conselheira, Bragança tem média de seis casos de violência sexual por semana. “É um número expressivo”, disse ela.

Ressaltou ainda que o professor é peça importante para detectar esses crimes e deve obrigatoriamente chamar o Conselho Tutelar.

MOBILIZAÇÃO- A secretaria de Ação e Desenvolvimento Social e secretaria de Educação, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar e Projeto TEIA promovem hoje ações de mobilização.

O dia 18 de maio 1973 foi marcado por um crime brutal contra uma criança, desde então a data fatídica ficou instituída pela Lei Federal nº. 9.970/2000 como Dia Nacional ao Combate e Abuso e a Exploração de Crianças e Adolescentes.

Também está prevista para hoje palestra de conscientização mobilizada pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e feita pelo Conselho Tutelar nos bairros Jardim Águas Claras, Júlio Mesquita, Santa Libânia e Planejada I. O título da palestra é “A história de Joana – Nem todo segredo deve ser guardado”.

Por fim, no sábado, 20, das 13h às 17h, acontecerá o evento Ação Total na Escola Municipal Comendador Hafiz Abi Chedid, localizada na avenida Dejanira B. Bertolotti, s/n, no bairro Uberaba.

A secretária da SEMADS, Margarete da Silva, ressalta a importância desses eventos, e agradece a parceria da secretaria de Educação pela participação dos alunos, Projeto TEIA e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.