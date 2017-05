Prefeito Jesus se afasta por mais 15 dias

A Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista informou no final da tarde de ontem que Jesus Chedid (foto) se afastará do cargo de Prefeito do município pelo período de 17 a 31 de maio. O afastamento foi recomendado após nova deliberação médica visando total recuperação e efetivação de tratamento de saúde após procedimento cirúrgico.

Em reunião com o secretariado e vereador Paulo Mário, representando a Câmara Municipal, realizada no Gabinete do Paço Municipal, o vice Amauri Sodré tomou posse do cargo pelo período de 15 dias.

Na ocasião, o Prefeito em exercício, Amauri Sodré, reafirmou os compromissos da Administração com a cidade e a continuidade dos trabalhos normalmente.