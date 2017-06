Oficial é acusado de perseguir PMS e desmotivar a tropa

Durante a sessão de terça-feira, 17, o vereador Ditinho Bueno, leu na Tribuna, informação publicada no sábado, 13, na Coluna da GB, do jornalista Paulo Alberti Filho e acrescentou graves denúncias sobre suposta perseguição e repressão de um 1º Tenente, lotado na 1ª Companhia da Polícia Militar do 34º BMP/I sediado em Bragança Paulista, contra policiais que diuturnamente combatem a criminalidade na cidade. Além de ler o documento, o vereador discorreu sobre alguns casos em que foi procurado por policiais, desde pedidos de ajuda para compra de medicamento até caso específico que o levou buscar um policial militar em São Paulo. Ele lamentou a transferência do Capitão Staboli, lotado como Comandante da 1ª Companhia, destacando o excelente trabalho do oficial na cidade principalmente na melhora da Companhia.

O vereador também alertou, que policiais com grande número de prisões também correm riscos de serem transferidos e pediu para que o ato seja reconsiderado. O edil destacou as inúmeras prisões realizadas pelos policiais militares e que essas transferências seriam perdas inestimáveis para a segurança pública e população bragantina. Segundo apurado pela GB, algumas das perseguições estão relacionadas a prisões que resultaram na prisão de traficantes de drogas. Inclusive a GB recebeu diversas cartas de moradores em agradecimento destas prisões e outras manifestações da população.

MANIFESTO GRAVE

O vereador apresentou um manifesto composto por policiais militares, o qual a GB teve acesso com exclusividade no mesmo dia, antes da sessão. O documento cita as irregularidades que vem acontecendo na 1ª CIA, através da conduta desmotivacional do 1º Tenente, e que, conforme apurado pela GB, vem se prolongandohá mais de um ano, porém se tornando gradativamente mais rígida, chegando a extrapolar suas funções. Segundo o documento apresentado, “O 1º Ten(…..) em suas preleções e rondas aos seus comandados, tem por costume, desmotivar todo efetivo, deixando bem claro que não é para os policiais fazerem nada, pois não ganhamos para isso (…)”. O manifesto ainda aponta que o oficial diz que não é para a tropa prender ninguém, em especial traficantes que agem no município e que, quando isso ocorre independente da equipe, ele os aborda e os pune por realizarem o trabalho ao qual são incumbidos constitucionalmente. Porém a nota ainda aponta que apenas no mês de abril, dois homicídios aconteceram e que provavelmente estão ligados ao tráfico de drogas, causando estranheza nessa conduta de um oficial da Polícia Militar.

Leia a íntegra da nota no box no final da página:

POSIÇÃO DO CORONEL

No final da tarde de ontem o vereador Ditinho Bueno esteve na sede do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior e apresentou as denúncias ao Tenente Coronel Mário Pugliese Falararo. Segundo o vereador, o Comandante disse que as denúncias serão apuradas, os envolvidos ouvidos e o caso esclarecido o quanto antes. A mesma fonte cita que o Coronel deixou bem claro que quer a tropa animada e não desmotivada e pressionada durante suas rondas e patrulhas.

Após conversar com o vereador o Comandante atendeu a reportagem da GB e disse que não tinha conhecimento da denúncia até essa tarde e que ficou realmente a par do teor da denúncia quando o vereador lhe entregou o manifesto dos policiais militares. “Hoje eu tive o conhecimento oficial de tudo isso que foi relatado, o vereador me trouxe a carta que ele recebeu. Eu já vou começar a apuração de imediato, ouvir as partes e daí fazer o meu julgamento e diante do meu julgamento ver as posições que eu vou tomar”, disse.

O Coronel esclareceu que irá ouvir o oficial envolvido, mas o fato de o manifesto não ter assinatura, pode dificultar a resolução da apuração. Ele também disse que o fato é uma coisa grave, mas se não estiver acontecendo também é uma coisa grave e que a polícia também vai tomar providências. “O meu compromisso é baixar o índice criminal (…) A minha ordem é baixar índices não pode ter nada que diga o contrário desta ordem. Então se estiver ocorrendo é grave e se não estiver ocorrendo é grave também e isso vamos saber através da apuração”, esclareceu.

O Comandante também deixou claro a GB que sempre esteve de portas abertas aos policiais do Batalhão. “As portas estão abertas, desde o Major que é meu Subcomandante, até o soldado mais recruta tem a liberdade, obedecendo a cadeia hierárquica ele pode vir aqui. Eu converso com todo mundo, eu não tenho melindre de conversar com ninguém. Eu fico meio chateado porque se isso está acontecendo dentro do meu Batalhão, a primeira coisa que o policial tinha que procurar era as vias administrativas, as vias internas. Se aconteceu um problema com o Tenente eles tem o Capitão lá que é responsável por ele. Então fala com o Capitão, com o Major, fala comigo”, esclareceu.

Sobre as transferências o Coronel falou que o mês de maio é o mês de promoções na Polícia Militar e que o Comando de Policiamento do Interior 2 – CPI2 – está equalizando todos os Batalhões com o mesmo número de Majores, Capitães de Tenentes e que isso pode provocar mudanças. Ele confirmou e explicou sobre a transferência do Capitão Staboli. “O Staboli não foi promovido, mas temos gente que estava aqui que está para ser promovido. Quando ele era Tenente e foi promovido para Capitão, não tinha vaga aqui, teve alguém que foi transferido para ele ocupar o lugar. Então é assim que acontece”, explicou.