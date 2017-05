Vereador denúncia repressão interna na PM

A Coluna da GB, do jornalista Paulo Alberti Filho,publicou na edição de sábado ,13, a seguinte informação: POLÍCIA MILITAR – Parece que as coisas não andam muito bem no ambiente do 34º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Bragança. O novo comando teria tomado algumas decisões que estão descontentando a tropa. Segundo comentários, a nova estratégia adotada não estimula e não estaria sendo eficiente no combate ao crime.

Durante a sessão da Câmara de ontem, o vereador Ditinho Bueno atentou pela informação feita pelo jornalista e trouxe denúncias sérias, sobre suposta repressão por parte de um Oficial, lotado na 1ª Cia que atende Bragança Paulista. Ele recebeu documento apresentado por policiais militares, expressando o descontentamento com a conduta do Oficial que costuma desmotivar o efetivo sob seu comando, pedindo para que os policiais deixem de cumprir com o seu dever, expresso na constituição, porque não ganham para isso, principalmente no combate ao tráfico de drogas. Segundo o documento, o qual a GB teve acesso com exclusividade, quando o efetivo realiza prisões, o Oficial aborda os policiais, ainda no Plantão Central, e os repreendem com ameaças de sanções administrativas.