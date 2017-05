Asilo promove jantar beneficente

O Asilo de Mendicidade São Vicente de Paulo realizará no dia 27 de maio, a partir das 20h, um jantar beneficente em prol dos idosos atendidos no local. Os convites custam R$80,00 e podem ser obtidos no asilo, localizado na Rua Albino Dantas, 220 (em frente ao Jardim Público).

O cardápio será composto por diversas saladas e o prato principal será bacalhau a portuguesa. Como prato opcional haverá perfil assado. Aperitivos, frios, bebidas e sobremesas estão inclusos no valor. Segundo os organizadores, também haverá música ao vivo para animar o jantar. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 4033- 0545.