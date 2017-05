Manutenções feitas nesta semana pela secretaria de Serviços

O prefeito Jesus Chedid e o vice Amauri Sodré têm acompanhado as manutenções feitas pela cidade e cobrado ações contínuas da secretarias de Serviços, chefiada por Aniz Abib Junior. Nesta semana, segundo a pasta, as ações realizadas serão: Operação tapa-buraco nos bairros Jardim Primavera, Travessa Tamoio, José Domingues, Jardim Europa, Campo Novo. Também serão feitas pinturas em postes e guias do bairro Jardim América; limpeza e corte de mato no Ciles Vem Viver, Bosque das Pedras, Jardim Primavera, Lago do Taboão e reparos em estradas rurais.