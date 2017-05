Sabesp volta a adotar índice único para o nível do Sistema Cantareira

A Sabesp vai voltar a utilizar só um índice de armazenamento no principal manancial que abastece a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), o Sistema Cantareira. A partir desta semana a companhia divulgará apenas o atual “Índice 3”, que passará a ser denominado apenas “Índice Armazenado”, exatamente como era feito antes da crise hídrica de 2014-2015 e que sempre foi usado para divulgar os índices de todos os mananciais que abastecem a região metropolitana.

Na prática, como a Sabesp deixou de bombear a água das reservas técnicas, não faz mais sentido incluir esse volume na medição, mesmo que a experiência durante a crise tenha provado que é possível usar essa água para abastecer a população.

A companhia vai manter somente o indicador relativo ao volume útil. O “Índice Armazenado” é obtido pela divisão do volume armazenado pelo volume útil máximo. O volume útil total do Sistema Cantareira é de 982,07 bilhões de litros. Ou seja, esse é o volume de água que cabe quando as represas do sistema estão com 100% de capacidade. Para calcular o “Índice Armazenado”, basta dividir o volume de água de um dia específico pelo volume útil e multiplicar o resultado por 100.

A simplificação é resultado de três fatores: a superação da crise hídrica com as diversas obras executadas pela Sabesp, a recuperação dos volumes armazenados nas represas e o retorno das condições hidrológicas normais.