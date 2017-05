Tribuna Livre terá participação de delegado

Os vereadores votam hoje, em segundo turno, o Projeto de Lei 10/17, que estabelece o ato obsceno como infração administrativa em Bragança. Aprovado por unanimidade na votação em primeiro turno, o projeto estabelece que a prática de ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, sem prejuízo das sanções estabelecidas pelo art. 233 do Código Penal, se constituirá em infração administrativa, sujeito a multa de 100 (cem) Uvams, o que equivale a aproximadamente R$ 320.

A 15ª Sessão do Legislativo contará também com a votação, em turno único, do Projeto de Lei 16/17, que denomina rua José Raymundo Tortorelli a via pública que interliga as ruas Uruguaiana e Maranhão, no Recanto Elizabeth.

A Ordem do Dia será encerrada com a votação, em turno único, de três moções. A moção 25/17 pede ao Executivo estudos visando à construção de escolas polo para atender as regiões dos bairros Araras dosPereiras, Agudo dos Menin, Guaripocaba e Campo Novo.

A moção 26/2017 requer estudos visando o envio a esta Casa de projeto de lei versando sobre a afixação de placas alusivas ao uso inadequado de anabolizantes nas academias de ginástica, centros ou clubes esportivos e estabelecimentos congêneres. Por fim, a moção 27/2017 requer mudanças na lei que institui o Programa “Adote o Verde”.

Para Tribuna Livre é prevista a participação do Delegado Seccional de Bragança, Carlos Eduardo Silveira Martins, que apresentará aos vereadores o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil na cidade.

Simone Marques, do Conselho Tutelar, é a segunda inscrita. Simone irá explicar a mobilização que acontecerá em 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal (Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Jardim América), podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.