Caminhões serão proibidos em vias específicas de Bragança

A Prefeitura vem estudando ações e políticas públicas para viabilizar melhorias no trânsito da cidade e, consequentemente, no fluxo do tráfego de veículos.

Considerando que compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, a administração vem intensificando esses estudos, principalmente com a atuação da recém-criada Secretaria de Mobilidade Urbana.

Uma das primeiras ações que será instituída por esta gestão envolverá a restrição do tráfego de caminhões nas vias municipais, visando a fluidez do tráfego local, incluindo benefícios para o transporte público coletivo.

Nesta semana deverá ser publicado um decreto na Imprensa Oficial dispondo sobre a restrição do tráfego de veículos pesados nas vias do município. A intenção é restringir o tráfego de veículos pesados, no período compreendido entre 7h e 22h, em vias específicas, como: Avenida Dom Pedro I (nos dois sentidos), Avenida dos Imigrantes (nos dois sentidos) entre a Praça Nove de Julho e a rotatória da Avenida Doutor Plínio Salgado – acesso ao Circuito das Águas, e Avenida Alberto Diniz, também nos dois sentidos.