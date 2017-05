Começam as ações de prevenção contra queimadas

A Prefeitura, por meio da secretaria de Desenvolvimento dos Agronegócios e secretaria de Segurança e Defesa Civil, realizou no Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta) no sábado, 13, a palestra “Prevenção e combate a incêndios e coberturas vegetais”, ministrada por integrantes do Corpo de Bombeiros.

Na palestra realizada pela manhã, o Subtenente Zago enfatizou a importância da conscientização sobre alguns cuidados preventivos para que não ocorram queimadas, orientou como agir em casos de pequenos focos, para que não se tornem incêndios de grandes proporções. Aconteceram algumas atividades práticas com os bombeiros, simulando situações corriqueiras pertinentes ao assunto e instruindo como agir nestes casos.

Estiveram presentes os secretários municipais Gislene Bueno (Agronegócios) e Dorival Bertin (Segurança e Defesa Civil) na companhia de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e agentes das Defesa Civil. Também passaram pelo local o vice-prefeito Amauri Sodré, representando o prefeito Jesus Chedid, e a secretária de Saúde, Marina Oliveira.