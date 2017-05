20 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe no município

No Dia D realizado no sábado, 2.907 pessoas foram vacinadas contra a influenza. Meta é vacinar 31 mil cidadãos do município durante toda a campanha.

A secretaria de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, realizou no sábado, 13, o ‘Dia D’ de vacinação contra a gripe em toda a cidade.

A Prefeitura informa que 20 mil pessoas já foram vacinadas contra a gripe na cidade, sendo 2.907 apenas no sábado. A meta é vacinar 31 mil pessoas em Bragança.

Todas as Unidades Básicas de Saúde permaneceram abertas e em todas elas também estavam disponibilizadas vacinas contra a febre amarela. Segundo a secretaria, 66 mil pessoas já foram vacinadas contra a febre amarela, sendo que no ‘Dia D’ foram 2.840 doses aplicadas.

Além das unidades de saúde, houve vacinação contra a influenza nos postos volantes que foram instalados na Praça Raul Leme, Mercado Municipal, Feira de Artesanato do Lago do Taboão e no Terminal Rodoviário Urbano – Rodoviária Velha.

Ainda no sábado, foi realizado mutirão de vacinação contra a Febre Amarela, de casa em casa, para os moradores do Morro Grande.

O vice-prefeito, Amauri Sodré, e a secretária de Saúde, Marina de Oliveira, acompanhados pelo chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Rodrigo Bueno, e pelo assessor Marcus Leme, estiveram em vários postos de vacinação acompanhando o andamento ao longo do dia.

Passaram pelo Centro de Saúde Dr. Lourenço Quilici, no Lavapés, nos postos volantes da Praça Raul Leme e Mercado Municipal, na Unidade de Saúde da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde “Dr. Martinho Borges Da Fonseca Araújo”, na Planejada II, na Unidade de Saúde da Estratégia de Saúde da Família “Madre Paulina”, no Jardim Fraternidade, na ESF da Hípica Jaguari, Irmã Maria Lina de Jesus Crucificado, e na UBS da Vila Aparecida – “Dr. Luís Edson Ribeiro”. Na ocasião, também aproveitaram para fazer uma visita na Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus. A vacinação continua nos postos de saúde, em dias de semana, das 8h às 17h.