Expomundi apresenta trabalhos de Índios Pataxós

O Bragança Garden Shopping ganhou um colorido especial com a presença de dois representantes dos índios brasileiros da tribo Pataxós. Eles participam da ExpoMundi que está aberta ao público desde o final do mês de abril. Eles trouxeram para a cidade utensílios feitos a mão a partir dos materiais disponíveis na natureza, exuberante, do litoral baiano.

Iãn Pataxó e Murykanã Pataxó, dois jovens representantes do povo pataxó, explicam que a cultura da tribo permaneceu viva através dos tempos devido à influência que os mais velhos exercem sobre os jovens ensinando-os tudo sobre a música, a arte, a alimentação e a medicina. “Nosso povo era nômade e na década de 1950 com a demarcação de terra formou-se a primeira e mais antiga aldeia, a ‘Barra Velha’. A partir daí outras foram surgindo no litoral da Bahia, Nós somos representantes do povo indígena de Coroa Vermelha, de Porto Seguro. AExpoMundi nos dá a oportunidade de mostrar nossa cultura e comercializar nosso artesanato”, explicam.

A maioria dos artigos expostos no mall é de madeira. Iãn e Murykanã garantem que não derrubam um só árvore para a produção. “Nós vivemos em contato com a natureza e utilizamos apenas o que ela nos oferece. A madeira, por exemplo, é de árvores caídas e de penas perdidas na mata. Temos colheres, gamelas, garfos, enfeies para casas entre outros feitos das madeiras de sucupira, eucalipto e corupixá. Os adereços são de penas e os anéis de osso. Tudo produzido sem impactar a natureza”, complementam.

A pintura corporal multicolorida do povo pataxó exibida pelos seus representantes na ExpoMundi é outro exemplo do grande valor cultural, pois representa parte da história e está relacionada com seus principais rituais sagrados. Para cada grande evento, como casamentos, nascimentos, lutas ou danças, há pinturas específicas para cada parte do corpo contendo significados profundos. No Shopping Iãn e Murykanã se apresentam com pintura corporal e adornos de pena para ocasião de festa.

De acordo com os organizadores, a EXPO MUNDI já contou com a participação de países como Emirados Árabes, Japão, Paquistão, Equador, Chile, Grécia, Rússia, Peru, Quênia e Índia, assim como dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Tocantins, Pernambuco, Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo.

No Shopping estão expostos produtos da Grécia, Índia, Peru, Equador, Itália e Brasil. A Expomundi ficará até o dia 30 de maio em Bragança de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.