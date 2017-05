Município firma parceria com instituições de ensino da região para descontos

A Prefeitura, por meio da secretaria Especial de Gabinete e Divisão de Recursos Humanos, está firmando um termo de cooperação técnica com instituições de ensino superior da região bragantina a fim de proporcionar oportunidades de estudo para servidores e colaboradores do Executivo.

A partir do segundo semestre deste ano, servidores municipais poderão desfrutar de desconto de 20% na mensalidade de cursos da Universidade São Francisco. Dependentes com primeiro grau de parentesco também poderão usufruir deste benefício, sendo 15% de desconto liberado neste caso. Em troca desses descontos a instituição oferecerá cursos com carga horária de até 32h para aprimoramento dos servidores por meio da escola permanente de governo.

Ainda está sendo firmada parceria com a Faculdades de Atibaia (FAAT), cujo os envolvidos poderão desfrutar dos descontos, que estão em fase de negociação para o segundo semestre, abrangendo tanto os ingressantes, quanto os matriculados, assim como dependentes e cônjuges.

As parcerias fazem parte do plano de governo da atual gestão e que vem estudando e negociando para capacitar e dar oportunidades aos servidores municipais.