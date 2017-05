Santa Casa recebe R$220 mil de emenda parlamentar

Desde o início do mandato uma das prioridades da administração municipal tem sido a área da Saúde. Com apoio do deputado estadual Edmir Chedid, o município tem buscado verbas no governo estadual e federal para investimentos e custeio hospitalares.

Na quinta-feira, 11, o governador Geraldo Alckmin, acompanhado do secretário da Casa Civil, Samuel Moreira, secretário de Saúde do Estado, David Uip, secretário de Desenvolvimento Social Floriano Pesaro e presidente da Assembleia Legislativa Cauê Macris, assinou o segundo lote do ano de convênios com municípios paulistas e entidades da sociedade civil. Ao todo, foram celebrados 59 acordos, com investimento de R$8,4 milhões.

A área de Saúde recebeu 43 contratos, com aporte de recursos de R$ 5,9 milhões.

A emenda parlamentar do deputado estadual Edmir Chedid para a Santa Casa de Misericórdia de Bragança é de R$220 mil.

O provedor João Marques ressaltou a importância desse apoio à Santa Casa. “Edmir Chedid, no decorrer de sua vida pública, tem assumido o compromisso de auxiliar a entidade, prestando-nos por diversas vezes ajuda e amparo, fundamentais, sem os quais nossa missão de ser referência no atendimento médico-hospitalar em nossa região seria imensuravelmente mais complexa”. O valor será destinado ao custeio e ao pagamento de dívidas contraídas pela Santa Casa, com o intuito de garantir o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde.

O vice-prefeito Amauri Sodré participou como prefeito da cerimônia de assinatura, cumprimentou o deputado pelo apoio e parabenizou a Santa Casa pelos trabalhos que vem realizando no atendimento médico à comunidade. “Viemos prestigiar a assinatura desse convênio entre o Governo do Estado e a Santa Casa, através da emenda parlamentar do deputado Edmir Chedid, que não tem medido esforços para essas conquistas importantes que garante recursos que se fazem necessário para o bom desempenho do hospital.”

Em 2015, também por indicação de Edmir Chedid, o Poder Executivo liberou R$ 2,3 milhões à Santa Casa. Este valor foi repassado pelo Fundo Estadual de Saúde, vinculado à Secretaria responsável pelo suporte financeiro às ações na área hospitalar. “Foi mais uma conquista importante, mas continuamos atuando a fim de garantir mais recursos para o município. A Santa Casa desempenha papel fundamental no atendimento eficiente a nossa comunidade. Continuaremos atuando em defesa dos investimentos”, concluiu o parlamentar.