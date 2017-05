Maio Amarelo: Ações educativas de trânsito são promovidas na cidade

A Prefeitura e o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realizam neste mês atividades conjuntas de educação no trânsito duas vezes por semana.

A campanha educativa do Detran-SP“Foca no Trânsito” é desenvolvida em diversas cidades do Estado, conta com imagens do bicho em várias situações no tráfego de ruas e avenidas. Além disso, “homens-foca” circularão por diversos espaços públicos. O movimento Maio Amarelo, um mês inteiro dedicado à segurança no trânsito, trará agentes de trânsito e equipes do Detran em pontos de grande movimento na cidade, distribuindo panfletos, com faixas e orientações sobre comportamentos viáveis aos condutores de todo tipo de veículo.

O Maio Amarelo é um movimento internacional que em prol da segurança e conscientização no trânsito, visando instruir a população, seja pedestre, ciclista e principalmente motoristas. A intenção dessa atividade é colocar o assunto em discussão e reverter os índices sobre acidentes e afins, oriundos do trânsito.

No mês de março o prefeito Jesus Chedid, o vice Amauri Sodré e o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Manoel Botelho, estiveram no Palácio do Bandeirantes com o Governador Geraldo Alckmin, assinando o protocolo para a participação no programa Movimento Paulista de Segurança e Trânsito com objetivo de realizar ações para reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito.

As ações do Maio Amarelo ocorrerão em pontos estratégicos da cidade, para abranger um número maior de pessoas. Na segunda-feira, 15, os agentes estarão em frente ao Poupatempo, das 10h às 12h. Na sexta-feira, 19, em frente ao Mercado Municipal, no mesmo horário. No dia 22, a ação será realizada na Avenida Antonio Pires Pimentel, próximo a rotatória atrás do Mercado Municipal, das 10h às 12h. No dia 26, na Praça 9 de Julho, também das 10h às 12h. Por fim, no dia 31 a atividade será na Praça Raul Leme, mesmo horário.