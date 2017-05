Jesus Chedid reassume a Prefeitura

O prefeito Jesus Chedid assinou ontem termo de posse no qual reassume suas funções na Prefeitura após período de 15 dias afastado para tratamento de saúde.

Segundo informações da assessoria de imprensa do Executivo, ontem ele passou o dia reunido com secretários municipais e chefes de divisões para ter conhecimento de tudo o que está ocorrendo na administração