Reforma política será tema de encontro do DEM

A bancada estadual do Democratas (DEM) definiu em reunião promovida junto à liderança do partido na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) temas e detalhes da programação para o primeiro Encontro do Democratas de 2017. Centenas de autoridades, lideranças e filiados em todo Estado serão esperados no evento, programado para sexta-feira, 26, no Plenário Juscelino Kubitschek, da Alesp, em São Paulo. A abertura está marcada para as 10h.

Segundo o deputado Edmir Chedid, o encontro marcará o início de um amplo debate junto aos representantes do partido nos 645 municípios paulistas. Temas como “as novas reformas políticas” e “mídias digitais” serão questões centrais do debate. O evento reunirá prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais e federais, vereadores, presidentes de diretório, integrantes de executivas municipais e filiados ao partido no Estado de São Paulo.