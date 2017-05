‘Dia D’ de vacinação contra a gripe acontece hoje

Acontece hoje, das 8h às 17h, o ‘Dia D’ de vacinação contra a Influenza (gripe) em todas as Unidades Básicas de Saúde e também no Centro de Saúde do Lavapés. Em todas as unidades também serão disponibilizadas vacinas contra a febre amarela.

Segundo a secretaria de Saúde, haverá vacinação contra influenza também em postos volantes que serão instalados na praça Raul Leme, Mercado Municipal, Feira de Artesanato do Lago do Taboão e no Terminal Rodoviário Urbano (Rodoviária Velha).

O governador Geraldo Alckmin anunciou ontem a ampliação do público-alvo da campanha deste ano. Terão direito à vacina, além daquela população indicada, os policiais civis e militares, bombeiros, profissionais que atuam na Defesa Civil, Correios, Poupatempo, Ministério Público Estadual (MPE), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Defensoria Pública.

O Instituto Butantan, unidade ligada à Secretaria da Saúde e responsável pela produção da vacina, disponibilizou 600 mil doses extras para vacinação desses novos grupos.

“Além daquela população indicada pelo Ministério da Saúde, em São Paulo vamos vacinar também as pessoas que têm maior contato profissional com o público, como policiais, servidores do aparelho judicial, carteiros. Quero reforçar a importância da vacina, que evita a doença com grande eficácia”, enfatizou o governador Geraldo Alckmin, lembrando que professores e profissionais de saúde já estão incluídos no público-alvo da vacinação. Em Bragança a meta é vacinar 31 mil pessoas contra a gripe