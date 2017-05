Prefeitura arrecadou R$36 mi de IPTU em quatro meses

Prefeitura, para fins de transparência fiscal e quanto ao comportamento do recurso do IPTU de 2017 informa que a atual administração realizou o chamamento público para credenciamento das instituições bancárias, pois havia apenas a Caixa Econômica Federal para recebimento de tributos municipais.

Isso ocasionou grandes transtornos para recolhimento do imposto e arrecadação no ano de 2017. Até o momento, segundo o Executivo, o credenciamento conta com os bancos Mercantil do Brasil S/A, Banco do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A, e em fases finais de parametrização de sistemas e documentos, os bancos Santander e Itaú S/A.

Foi previsto no orçamento elaborado em 2016 e para arrecadação do IPTU para o ano de 2017, o valor total de R$ 67.786.941,00. Porém, o total arrecadado até abril representa apenas 54% do total previsto- R$ 36.279.694,86, conforme mostra o gráfico.

Realizado comparativo entre 2017 e 2016 foi constatada uma alta no recebimento de 2017 de apenas 9,86%, porém descontando a inflação de 7,87%, Decreto Municipal 2.372/2016 que reajustou o imposto, o percentual arrecadado a maior no período foi de apenas 2%.

Dos valores arrecadados com o IPTU são transferidos 15% para a conta de recursos próprios para pagamento dos gastos com saúde, 25% são transferidos para a conta de recursos próprios para pagamento dos gastos com educação e 60% é de livre movimento podendo-se pagar despesas gerais com folha de pagamentos, contratação de serviços de terceiros pessoas física e jurídica, materiais de consumo, equipamentos e obras, etc.