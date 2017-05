Confiança do micro e pequeno empresário aumenta em Bragança

A Prefeitura, por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico, informa que houve representativa melhora no Indicador de Confiança da Micro e Pequena Empresa no cenário local e regional.

A pesquisa é da “Pesquisas & Indicadores”, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e, segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Bragança Paulista (CDL), os dados se aplicam à Bragança e revelam um futuro positivo para o desenvolvimento da cidade.

O mês de abril foi avaliado com 51,3 pontos, contra 37,9 pontos do mesmo mês do ano passado. O indicador, que varia de 0 a 100, indica que quanto mais acima de 50 pontos (ponto neutro), melhor o índice de confiança do micro e pequeno empresário.

O Indicador de Confiança da Micro e Pequena Empresa é formado por outros dois indicadores: o Indicador de Expectativas, que avalia o que o empresário espera do futuro do seu negócio e o Indicador de Condições Gerais, que avalia o desempenho econômico da micro e pequena empresa nos últimos seis meses.

O Indicador de Expectativas apontou 61,9 pontos no mês de abril em comparação aos 61,2 pontos do mês de março. O número de pessimistas também mudou, 19% em abril e de 11% no mês de março deste ano.

De acordo com o Indicador de Condições Gerais, os números são otimistas, 37,1 pontos em abril contra 34,4 pontos em março. Apesar do cenário atual, 48% estão confiantes com o futuro da economia e 45% acreditam que o faturamento irá crescer nos próximos 6 meses.