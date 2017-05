Cursos da Saúde da USF promovem ações de Dia das Mães

A Universidade São Francisco (USF) promove hoje, em parceria com o Bragança Garden Shopping, a ação “Cuidando do bem-estar da sua Mãe”, das 14 às 21h, no piso térreo do mall. Participarão docentes e alunos dos Cursos de Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Enfermagem Odontologia e Biomedicina.

A proposta das ações é orientar mães e o público geral em relação aos diversos aspectos da saúde. Haverá ainda uma Unidade Móvel Odontológica, em que alunos e professores darão orientações saúde e higiene bucal.

A equipe do Curso de Fisioterapia desenvolverá técnicas de relaxamento, consciência corporal e QuickMassage. O Curso de Medicina informará as mães e a população em geral sobre o climatério e a importância do envelhecimento saudável. As equipes dos Cursos de Farmácia, Enfermagem e Biomedicina realizarão a aferição da pressão arterial, teste de glicemia e orientações de exames úteis para a saúde da mulher. Todas as atividades são gratuitas.