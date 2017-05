Amanhã haverá homenagem para trabalhadores da saúde

A Câmara Municipal realiza amanhã, às 20h, sessão solene em homenagem ao Dia Municipal do Trabalhador da Saúde. Os homenageados são funcionários do setor administrativo, de enfermagem e apoio indicados pelas entidades de Saúde de Bragança e região.

Recebem a homenagem: Daniel Felix, Elvis Alves da Silva e Patrícia Marcatto, indicados pela Secretaria Municipal de Saúde Bragança. Edna Camila da Silva, Elizabete de Oliveira Lopes Dias e Vanderlene Aparecida de Toledo, indicadas pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. Cristiane de Oliveira Preto de Toledo, Ailton Marcio Barbosa e Marcos Roberto Rodrigues Bernardes, indicados pela Santa Casa de Bragança. Janaina Felipe Rodrigues, Roseli Alves de Oliveira e Marcia Santos da Silva, indicadas pelo Hospital São Pedro de Bragança. Silvana Rodrigues Alves, indicada pela Clínica de Nefrologia e Diálise de Bragança –Nefrocare. Ana Maria Cotto Farão, Graziela Aparecida Palão e Milton César Momentel, indicados pelo Hospital Itatiba e Fernanda Garcia Leandro, Maria de Fátima Pupo Martins e Eliana Rosa Torso, indicadas pela Santa Casa de Itatiba.

A sessão é aberta a toda população e acontece no Plenário da Câmara.Também é possível acompanhar a transmissão online, através do site www.camarabp.sp.gov.br.