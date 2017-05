Caminhada contra o abandono de animais ocorre dia 21

Em Bragança, a Faros d’Ajuda atua há 11 anos no abrigo municipal, acolhendo cães e gatos de rua que estejam doentes e feridos. Em 2016, a entidade acolheu 1.452 animais em situação de risco e, ao longo de 11 anos de atuação, 13 mil animais tiveram esse acolhimento e assistência, mais de 10 mil castrações foram realizadas e mais de sete mil animais foram adotados. As demais ONGs da região não são diferentes, fazem trabalho similar e na mesma intensidade. E, ainda assim, ruas e estradas estão lotadas de animais errantes, abandonados por seus responsáveis.

Uma caminhada contra o abandono de animais acontecerá dia 21 de maio, no Lago do Taboão, com concentração às 9 horas, junto ao Bravus Food Truck.

A população, de modo geral, cobra providências e responsabilidade da administração pública, das entidades e até de protetores voluntários, mas se esquecem que o problema é criado pelos cidadãos que abandonam seus animais, ou os deixam circular e procriar à vontade em vias públicas. O volume de abandono e procriação nas ruas é bem maior do que a número de castrações que ONGs e protetores conseguem realizar.

A campanha tem por objetivo: evidenciar a raiz do problema – O ATO DO ABANDONO; orientar a população sobre leis, direitos e deveres de cada parte; e requerer apoio do poder público para a realização de programas de controle populacional de cães e gatos e ações efetivas para coibir o abandono e maus tratos de animais – como a microchipagem obrigatória de cães e gatos, por exemplo, que vincula o animal legalmente ao seu responsável.

A participação é livre, à pé ou de bicicleta, com ou sem cães (estes deverão estar adequadamente em segurança, junto aos seus responsáveis, com guias, coleiras bem ajustadas e focinheiras, quando o porte e temperamento do animal assim exigir).

As ONGs Faros d’Ajuda (Bragança), Ajudajudar e Amapatas (Atibaia); São Lázaro (Socorro) e Refúgio da Cacau e Cãopanheiros (Joanópolis) convidam a população para participar da caminhada.