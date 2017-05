Lúpus foi tema na Tribuna Livre desta semana

A Tribuna Livre da sessão de terça-feira, 8, teve participação de Celi Aparecida Guilherme Santos, portadora de lúpus. O objetivo foi explicar sobre a doença, que pode afetar principalmente pele, articulações, rins, cérebro, mas também todos os demais órgãos.

Segundo ela, ainda há muito preconceito por falta de informação.

Também disse que em 2016 muitos portadores da doença morreram. Ela informa que está há 35 dias esperando agendamento para o exame de eletro. “Nós convivemos com a morte todos os dias”, completou ao lamentar a falta de apoio dos governos.

Celi aproveitou também para pedir acesso livre ao transporte coletivo para portadores de lúpus da cidade e conscientização de hospitais para que dêem preferência no atendimento. “Não é frescura. Realmente não aguentamos ficar muito tempo sentados. Nossos sintomas são fortes”.

Ela divulgou ainda que todo dia 10 de maio acontece um movimento em Bragança sobre conscientização da doença. Ontem o evento ocorreu na praça central. Atualmente Bragança tem cerca de mil pessoas com a doença.

A DOENÇA- O lúpus é uma doença autoimune inflamatória crônica que faz com que o sistema imunológico do paciente ataque e destrua tecidos saudáveis do organismo erroneamente. Há mais de 100 tipos de doenças autoimunes e o lúpus eritematoso sistêmico (LES) é um dos tipos mais comuns, podendo afetar o cérebro, as articulações, os rins e principalmente a pele.

SINTOMAS- O paciente com lúpus pode apresentar os sintomas de repente ou pode desenvolvê-los lentamente. Os sintomas variam de caso para caso, podendo ser leves, moderados ou graves e podendo ser passageiros ou permanentes. Na maioria dos casos, os sintomas do lúpus são moderados, piorando em eventuais crises, mas sendo controlados e desaparecendo depois de um tempo de tratamento.

Os sintomas também divergem dependendo da parte do organismo afetada pelo lúpus. Os sintomas mais comuns são: Dores nas articulações; Febre; Dificuldade para respirar; Dores no peito; Inchaço e rigidez na musculatura; Fadiga; Feridas na boca; Queda de cabelo; Ansiedade e mal-estar; Aparecimento de ínguas; Dores de cabeça; Perda de memória; Confusão mental; Sensibilidade à exposição ao sol; Coceira excessiva e manchas vermelhas na pele que podem piorar com a exposição ao sol.