Sábado tem ‘Dia D’ de vacinação contra a gripe

A secretaria municipal de Saúde informa que no sábado, 13, das 8h às 17h, promoverá o ‘Dia D’ de vacinação contra a Influenza (gripe) em todas as Unidades Básicas de Saúde e também no Centro de Saúde do Lavapés. Em todas as unidades também serão disponibilizadas vacinas contra a febre amarela.

Ainda segundo a secretaria, haverá vacinação contra influenza também em postos volantes que serão instalados na praça Raul Leme, Mercado Municipal, Feira de Artesanato do Lago do Taboão e no Terminal Rodoviário Urbano (Rodoviária Velha).