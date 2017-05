12 macacos mortos são confirmados com febre amarela

No sábado, 13, haverá mutirão de vacinação contra a febre amarela, de casa em casa, para os moradores do Morro Grande.

A Prefeitura informa que cerca de 60 mil pessoas já foram vacinadas contra a febre amarela na cidade. Até o momento, foram encontrados 21 macacos mortos e encaminhados para análise. Destes, 12 foram diagnosticados positivos para a doença (1 – Arara dos Cardoso; 1 – Arara dos Bandeiras; 5 – Morro Grande, 1 – Campo Novo, 2 – Atibaianos e 2 – Arara dos Pereiras) e 5 negativos (1 – Campinho; 1 – Arara dos Bandeiras; 1 – Norte-Sul (Res. Das Ilhas); 1 – Toró e 1 – Atibaianos). Os demais ainda estão sob análise.

Segundo a administração municipal, o município não possui nenhum caso humano suspeito de febre amarela. A secretaria de Saúde informa estar em alerta a esta situação, acompanhando os boletins emitidos pelo Centro de Vigilância Epidemiológica e as atualizações divulgadas pelo governo do Estado.