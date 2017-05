Santa Casa receberá R$220 mil de emenda parlamentar

O prefeito em exercício, Amauri Sodré, e o deputado estadual Edmir Chedid participam hoje, no Palácio do Governo em São Paulo, da cerimônia para assinatura da liberação da verba de R$220 mil conquistada pelo parlamentar para a Santa Casa de Bragança.

A verba será destinada para custeio de medicamentos e materiais médico-hospitalares bem como de serviços terceirizados do hospital.

A Santa Casa de Bragança registra atualmente mais de nove mil atendimentos mensais pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “As Santas Casas de Misericórdia desempenham papel fundamental no auxílio prestado a todos os hospitais da região para manter o atendimento à população que busca pelo serviço público. Continuaremos atuando com firmeza em defesa dos investimentos na saúde”, disse Edmir Chedid quando anunciou a verba.