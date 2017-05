Lista de exames e consultas: Discussão do projeto leva cinco horas, para nada

A sessão desta semana na Câmara Municipal, realizada na terça-feira, 8, durou cerca de cinco horas, porém poucos assuntos foram debatidos porque os vereadores ficaram patinando a respeito do Projeto de Lei nº 08/2017, de autoria do vereador Quique Brown (PV), que pretendia tornar obrigatória a divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal no âmbito do município de Bragança.

O projeto teve pareceres contrários nas comissões permanentes e não será apreciado em plenário, conforme prevê o Regimento Interno. Mesmo assim a maior parte da sessão foi voltada para debater o referido projeto. O autor defende que a proposta é necessária. Porém, a maioria defende que não é viável implantar esse sistema no momento de crise por qual o município atravessa. Quique criticou a posição contrária dos vereadores e chegou a insinuar que havia covardes ali.

A discussão se prolongou e os vereadores questionaram Quique por ele não ter criado esse projeto na gestão passada, da qual fazia parte da bancada.

Vereadores disseram ainda que não irão aprovar algo que sabem que abalará a estrutura de alguma secretaria. Disseram também que Quique não está aceitando a derrota política e que ele não abandonou o cargo de vereador na gestão passada para assumir a secretaria de Cultura e Turismo.

Durantes as discussões Quique citou que há diversos vereadores respondendo processo no Ministério Público por usarem o cargo de político para ‘furar’ filas e indicar nomes para agendamento de exames, consultas, cirurgias, remédios, etc. O projeto poderá ser apresentado novamente pelo autor, no próximo ano, caso haja interesse.

BURACOS- Outro assunto que rendeu críticas na sessão foi o vereador Moufid Doher, ex-secretário de Serviços da gestão de Fernão Dias (PT) ter reclamado sobre os buracos na cidade e ter pedido providências. Sua manifestação foi considerada surreal pelos demais vereadores que chegaram a rir em plenário enquanto ele se pronunciava.

DEMAIS ASSUNTOS- Entre as manifestações dos vereadores, pediram reparos nos prédios do Museu do Telefone e Museu Municipal Oswaldo Russomano; providências em relação ao prédio do Clube Literário; reinício das obras no antigo Colégio São Luiz;

PROJETOS- Foi aprovado o projeto que cria a Tribuna Livre de forma virtual, com a apresentação em vídeo; moção que solicita estudos para construção de um Centro de Convenções em Bragança e projeto que estabelece que a prática de ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, sem prejuízo das sanções estabelecidas pelo art. 233 do Código Penal, se constitui infração administrativa, sujeito a multa de 100 (cem) Uvams, o que equivale a aproximadamente R$320.