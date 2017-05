Inscrição para o Enem está aberta e mais cara

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 começaram na manhã de ontem. O sistema seria liberado às 10h, segundo previsão do MEC, mas a abertura foi adiantada e os candidatos já começaram a ter acesso ao site por volta das 8h30.

Será possível fazer a inscrição durante duas semanas. O prazo vai até as 23h59 do dia 19. A taxa subiu para R$ 82 e o boleto precisa ser pago até 24 de maio.

Para fazer a inscrição, você precisar saber: qual o endereço de acesso, quais os documentos necessários, como definir sua senha,como pedir atendimento especializado, como e quem pode solicitar a isenção.

O processo de inscrição está distribuído em seis seções no site do Enem: “Dados pessoais”, “Recursos”, “Prova”, “Ensino Médio”, “Escola” e “Questionário”.As inscrições ocorrem no site www.enem.inep.gov.br/participante.

O candidato precisa ter em mãos número do seu CPF. É necessário fornecer o dado, além da data de nascimento. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), então, vai cruzar as informações com o banco de dados da Receita Federal.

Após incluir esses dados, na tela seguinte aparecerão automaticamente preenchidos: nome do participante, nome da mãe e data de aniversário. Essas informações não são editáveis e não podem ser alteradas. Em caso de erro, é preciso clicar no item que registra a incongruência. O estudante que verificou problema deverá procurar a Receita e solicitar a alteração.