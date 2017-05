Alistamento militar encerra dia 30 de junho

Os jovens nascidos em 1999 têm até 30 de junho para realizar o alistamento militar na Junta de Serviço Militar do seu município. A Junta Militar de Bragança (JSM) está localizada na av. Antônio Pires Pimentel, 1.272, em frente aos Correios.

De acordo com o Delegado de Serviço Militar, 1º Tenente Fabiano Araujo Rosa, o alistamento teve início no dia 2 de janeiro e segue até o último dia útil de junho. “A expectativa é de que conforme o prazo se aproxime do final a procura pelo serviço aumente. Por isso, orientamos os jovens a não deixarem para a última hora”.

Ele observou que até agora 836 jovens procuraram o serviço e que no ano passado foram cerca de 1.300 alistamentos.

Quem não se alistar estará em débito com o Serviço Militar e será considerado refratário, não podendo prestar concurso público, tirar passaporte, ser matriculado em universidade e retirar alguns outros documentos até que regularize sua situação.

Aqueles que perderam o prazo de alistamento de anos anteriores e estão irregulares devem procurar a Junta de Serviço Militar o quanto antes. Será cobrada uma multa que deve ser paga nas agências bancárias, e que aumenta de acordo com a demora na regularização da situação militar.

O Tenente Fabiano lembrou ainda que os jovens que estiverem cursando faculdade de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária, no ato do alistamento militar obrigatório poderão, caso desejem, solicitar o adiamento de incorporação até o término do curso, sendo que após a sua conclusão, poderão concorrer ao processo seletivo para ingresso no estágio de adaptação e serviço das Forças Armadas, destinado à formação de oficiais temporários médicos, farmacêuticos, dentistas ou veterinários.

O atendimento para alistamento na Junta de Serviço Militar de Bragança é feito de segunda a quinta-feira, das 8 às 16 horas, e às sextas feiras das 8 às 12 horas. O telefone para outras informações é 4603-2194.