Câmara poderá ter Tribuna Livre Virtual

A Câmara Municipal vota hoje o Projeto de Resolução 5/17, que acrescenta ao Regimento Interno do Legislativo a possibilidade da participação dos munícipes na Tribuna Livre de forma virtual, com a apresentação em vídeo. O projeto será votado em turno único e precisa de dois terços dos votos para ser aprovado- 13 vereadores favoráveis.

A Ordem do Dia contém ainda, em turno único, a votação das Moções 22, 23 e 24/17. A Moção 22 solicita estudos para construção de um Centro de Convenções em Bragança. Nas moções 23 e 24, o Legislativo solicita, respectivamente, estudos visando à instalação e funcionamento de uma escola de educação especial no município e a instituição de auxílio-saúde aos servidores da Prefeitura Municipal.

Encerrando a pauta, os vereadores apreciam, em primeiro turno, o Projeto de Lei 10/17. O projeto estabelece que a prática de ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, sem prejuízo das sanções estabelecidas pelo art. 233 do Código Penal, se constitui infração administrativa, sujeito a multa de 100 (cem) Uvams, o que equivale a aproximadamente R$320.

Para Tribuna Livre há duas participações previstas até o momento. Celi Aparecida Guilherme dos Santos irá tratar da conscientização sobre o Lúpus. O segundo inscrito, Emílio da Silva Damacena, presidente da Cooperativa de Trabalho de Catadores de Bragança, abordará a situação dos catadores no município.

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal, podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.