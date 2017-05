Braga é vice-campeão da A2

O Bragantino foi vice-campeão do Campeonato Paulista da série A2. Em uma partida equilibrada, a equipe foi derrotada para o São Caetano pelo placar de 2×1. Após o apito final o time foi ovacionado por cerca de 2 mil torcedores que estavam no estádio Anacleto Campanella em São Caetano do Sul. Após a premiação o presidente do Bragantino Marco Chedid, levou a taça próximo ao alambrado para comemorar com os torcedores.

Página A2

Agora o Braga foca suas energias para a série C do Brasileiro que começa no sábado, 13, às 19h30 no Nabizão, quando recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. A diretoria também trabalha duro para reforçar o elenco e renovar com alguns atletas que integraram essa equipe vitoriosa que disputou a série A2. Leia matéria na integra clique aqui