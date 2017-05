População prestigia eventos do Maio Cultural

A Orquestra de Metais Lyra Bragança deu início, na sexta-feira, 5, ao Maio Cultural, mês repleto de atividades e atrações culturais gratuitas para a população bragantina e também da região.

A Orquestra segue os padrões das bandas marciais e é resultado de um Projeto Musical que surgiu em 2009 na ABRAA – Associação Bragantina Amigos das Artes, idealizado pelos músicos profissionais Kathia e Marcus Bonna e Luís Custódio (Babalu).

No primeiro final de semana também teve atração internacional, com show do cantor, compositor e arranjador americano J. J. Jackson, na Praça Raul Leme. Bragança pôde contar com o melhor do Soul e R&B com o cantor nascido no Arkansas, em uma região conhecida como “Cinturão do Blues”.

No domingo, no Mercado Municipal, MPB Pop e Convidados apresentou clássicos da MPB. À noite, teve sessão de cinema ao ar livre na Praça Raul Leme, com o filme ‘O Homem de Ferro 3’. A programação completa do Maio Cultural pode ser consultada no site da Prefeitura, www.braganca.sp.gov.br e na página do Facebook (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – facebook.com/culturaeturismobp).