Bragança participa de workshop na Alesp

No último dia 4 a Prefeitura de Bragança foi representada pelo secretário de Finanças, Luciano de Lima, no Workshop de Gestão para prefeituras paulistas, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP.

A primeira palestra apresentada foi relacionada ao tema “Ações de incremento de receitas e redução de despesas” que teve abordagem da situação atual de crise em que o país vive. Os demais temas tratados foram: oportunidades de consórcios públicos entre Municípios Paulistas; oportunidades de parcerias em Previdência Complementar; oportunidades de parcerias público privadas – PPPs de iluminação pública; linhas de financiamento disponíveis para projetos de modernização da administração tributária, eficientização energética e projetos de escoamento de produção agrícola com o Banco do Brasil; e oportunidades de parceria com a Desenvolve-SP, que apresentou uma diversidade de programas de financiamentos que poderão ser realizados pelas prefeituras paulistas após avaliação de risco.

O rating (indicador de que o Município tem saúde financeira suficiente para adesão aos programas de financiamentos junto ao Governo Federal com variação máxima A) deixado pela administração anterior foi “D”, a pior avaliação em relação aos anos anteriores.

“Temos o grande desafio de retomar um rating favorável para que a Prefeitura volte a celebrar empréstimos ou financiamentos para a cidade de Bragança Paulista”, completou o secretário de Finanças.