Sabesp x Prefeitura: Criação de consórcio atrai empresas concorrentes da Sabesp

O prefeito em exercício, Amauri Sodré da Silva, disse ontem à GB que a criação do consórcio formado por Prefeituras da região onde a Sabesp atua e mantém contratos sob negociação, atraiu empresas de saneamento básico que operam em todo o país. Sem citar nomes, o prefeito confirmou o interesse dessas empresas em participar de licitações caso o contrato de serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto não seja renovado com a Sabesp.

Em virtude desse interesse das empresas, o prefeito afastado, Jesus Chedid, o prefeito em exercício Amauri Sodré e o deputado Edmir Chedid, mentor da criação do consórcio, resolveram suspender as negociações para renovação do contrato com a Sabesp, vencido a cerca de nove anos. Durante todo esse tempo a Sabesp tem se mostrado intransigente nas negociações com Bragança e outras cidades, dificultando as tratativas e impondo unicamente seus interesses.

Segundo Amauri Sodré, o prefeito Jesus Chedid deve retornar ao cargo até o final desta semana ou início da próxima, quando então o assunto voltará a ser discutido entre os membros do consórcio.