Hoje tem show gratuito no Maio Cultural

Dentro da programação do Maio Cultural, promovido pela secretaria municipal de Cultura e Turismo, está previsto para hoje show com J.J. Jackson na Praça Raul Leme, às 20h.

Amanhã, pela manhã, o “Projeto MPB Pop e Convidados”, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, se apresentará no Mercado Municipal, às 10h. No mesmo dia, a Sessão de Cinema ao Ar Livre transmitirá o filme Homem de Ferro 3, em 2D. A transmissão será realizada na Praça Raul Leme, às 19h30.

Retomando a programação, na sexta-feira, 12, é a vez do Circuito Sesc de Artes oferecer diversas atrações para a cidade como artes visuais, literatura, cinema e circo. A música ficará por conta da dupla pernambucana de repentistas Caju e Castanha, além do teatro realizado pela Cia do Quintal, com o espetáculo QFC- Batalhas Improvisadas. Todas essas atrações do Circuito Sesc acontecerão na Arena do Lago do Taboão, das 16h às 21h.

No dia 13, sábado, o show com Tony Gordon promete animar o público, na Praça Raul Leme, às 20h. No domingo, 14, a tradicional Orquestra de Violeiros do Jaguari se apresentará no Mercado Municipal, às 10h. Mais tarde, às 12h30, na praça Raul Leme, será a vez do Grupo “Catira Botas de Ouro”. Ao anoitecer, a Sessão de Cinema ao Ar Livre trará o filme do saudoso Tim Maia, a exibição será às 19h30 na Praça Raul Leme.

Já na sexta-feira, 19, o dia será de conhecimento com a palestra “História do Matadouro”, às 19h no Centro Cultural Geraldo Pereira. Pouco depois o “Trio Majestade” da Velha Guarda da Portela se apresenta na Praça Raul Leme, às 20h. No mesmo dia na Casa de Cultura, acontecerá o teatro “I Love Neyde – A Viagem”, às 21h.

No sábado, 20, a banda Freddy Croovers se apresentará na Praça Raul Leme, às 20h. No domingo, 21, será a vez da Orquestra Bragantina de Viola Caipira tocar no Mercado Municipal, às 10h. Na mesma data, ocorrerá o show com Suzana Nogueira, que trará uma convidada especial, a artista Bernadete do Peruche na Praça Raul Leme, às 20h.

Para a última semana do Maio Cultural, na quinta-feira, 25, o Projeto Guri – Polo de Bragança fará apresentação na Praça Raul Leme, às 18h.

No dia 26, o teatro “A Vida é uma Comédia” acontecerá no Núcleo de Apoio ao Professor e Aluno (NAPA), às 20h. Ainda na mesma data, o evento Bragança Fashion selecionará a Miss e o Mister Bragança, no Clube de Regatas Bandeirantes às 21h.

No dia 27, o show com a Jazz Big Band, em Tributo a Frank Sinatra será realizado na Praça Raul Leme, às 20h.

Dia 28, domingo, a Apresentação dos Novos Talentos – Vozes de Bragança acontecerá no Mercado Municipal, às 10h. Há também atrações destinadas às crianças, a peça teatral infantil “A Família Monstro”, promete divertir os pequenos no Centro Cultural Geraldo Pereira, às 16h, realizado pelo Circuito Paulista. Além destas atrações, a banda “Bag of Blues” estará na Praça Raul Leme, às 20h.