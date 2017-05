Amauri acompanha serviços na zona urbana e rural da cidade

Na quinta-feira, 4, o prefeito em exercício, Amauri Sodré, acompanhado pelo secretário de Serviços, Aniz Abib Junior, percorreu vários bairros da cidade vistoriando e acompanhando os serviços realizados, principalmente as melhorias nas vias públicas com a operação tapa-buracos e recuperação das estradas rurais.

Os Centros Integrados de Lazer e Esportes – CILES do Jardim Águas Claras e Henedina Cortes receberam os serviços de limpeza, corte de mato e poda de árvores. A administração encontrou os CILES em situação crítica pela falta de manutenção de anos e vem trabalhando muito para a recuperação de todos.

Na Hípica Jaguari trabalhavam uma patrol, dois caminhões e uma pá carregadeira realizando o nivelamento e cascalhamento das ruas Lígia Supione, Carlinda Barbosa Ricieri Zadra Piniano e José Ximenes, melhorando o acesso e tráfego dos moradores do local enquanto aguardam a realização da pavimentação asfáltica.