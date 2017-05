Câmara vai realizar debate sobre Lúpus

A Câmara Municipal vai realizar em 10 de maio, às 19h, debate sobre o Lúpus, dentro da Semana Municipal de Conscientização sobre a doença. Os debatedores serão o médico reumatologista José Augusto Dias Lopes, a nutricionista da Fesb (Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista) Taciana Panuncio e Emerson da Conceição Côrrea, portador de Lúpus. Além de trazer informações sobre a doença, a ideia é que saia do encontro uma pauta de reivindicações dos portadores de Lúpus na cidade. O evento é gratuito e aberto para todos os interessados, não sendo necessária inscrição prévia.

A Semana Municipal de Conscientização sobre o Lúpus foi instituída por meio da Lei 4.475, de 8 de julho de 2015 e faz parte do Calendário de Eventos do Município.

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos. São reconhecidos dois tipos principais de lúpus: o cutâneo, que se manifesta apenas com manchas na pele (geralmente avermelhadas), principalmente nas áreas que ficam expostas à luz solar (rosto, orelhas, colo e nos braços), e o sistêmico, no qual um ou mais órgãos internos são acometidos.

O Lúpus pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, raça e sexo, porém as mulheres são muito mais acometidas. Ocorre principalmente entre 20 e 45 anos, sendo um pouco mais frequente em pessoas mestiças e nos afrodescendentes. No Brasil, as estimativas indicam que existam cerca de 65 mil pessoas com lúpus, sendo a maioria mulheres.