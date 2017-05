Quatro bancos recebem pagamento dos tributos municipais

A Prefeitura, por meio da secretaria de Finanças, entrou em contato com todos os bancos credenciados em chamamento público. Por enquanto o Banco Mercantil permanece recebendo normalmente nos canais: Guichê de Caixa; Terminais e Autoatendimento, Internet Banking; Móbile Banking e Office Banking – Pagamentos Eletrônicos.

A Caixa Econômica Federal permanece recebendo normalmente em suas agências em horários especiais (abrindo às 10h para atendimento específico), nos correspondentes bancários/lotéricas, guichês, autoatendimentos e internet banking.

O Banco do Brasil e Bradesco iniciaram recebimentos dos tributos em abril, por meio de internet banking, correspondentes bancários, autoatendimentos e internet banking.

Itaú e Santander ainda estão com documentos em trâmite interno para habilitação do sistema bancário.