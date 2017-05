Transporte coletivo: Administração fiscaliza funcionamento das Linhas Especiais

Na manhã de quinta-feira, 4, o prefeito em exercício, Amauri Sodré, e os secretários municipais Manoel Botelho (Mobilidade Urbana), Dorival Bertin (Segurança e Defesa Civil), Aniz Abib Junior (Serviços) estiveram no bairro Henedina Cortez conferindo o funcionamento da linha especial de transporte público coletivo iniciada na terça-feira.

Também acompanharam a ação o Engenheiro Luiz Antonio Duarte e o Chefe de Tráfego Daniel Adão da empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, concessionária que presta os serviços de transporte público coletivo em Bragança.

Ouvindo os usuários do transporte coletivo do bairro, Amauri teve um retorno positivo da população que utiliza o serviço. Na ocasião ressaltaram como principal vantagem a economia de tempo no trajeto.

São três linhas especiais que fazem a ligação direta da zona norte da cidade, nos bairros Henedina Cortez, Parque dos Estados e Jardim Fraternidade, com a região central de manhã e tarde em horários de maior demanda da população, de segunda a sexta-feira. Os históricos e estudos de demandas obtidos com as linhas especiais servirão de base para a adequação das linhas expressas.

A linha 112-A, que terá partida no Parque dos Estados com destino ao Taboão, a linha 122-B terá itinerário diferenciado, com saída do ponto final do Henedina Cortez e desembarque no Taboão e a linha 114-A terá início na UPA Bom Jesus com destino à Universidade São Francisco. O itinerário das linhas especiais pode ser conferido em tempo real no site nsfatimaonibus.com.

Ações estão sendo estudadas pela administração para viabilizar a efetivação das linhas expressas na cidade e privilegiar o transporte público coletivo, tornando-o tão atrativo à população de forma que seja a primeira opção das pessoas no deslocamento diário. Dentre as medidas que estão sendo estudadas estão a restrição aos caminhões pesados em rota de passagem nas vias da cidade e a implantação de faixas exclusivas de ônibus.