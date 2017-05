Meta é vacinar 31 mil pessoas contra a gripe

A secretaria de Saúde informa que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) continuam com a Campanha de Vacinação contra a Influenza (gripe). Este ano os professores da rede pública e privada também foram incluídos no grupo de risco. Segundo a secretária de Saúde, a meta é vacinar 31 mil pessoas em Bragança. Até ontem apenas 1/3 da meta foi alcançada.

A campanha, iniciada no dia 10 de abril, está acontecendo em cinco etapas, nas quais serão vacinadas pessoas dos grupos de risco, sendo eles: trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados, idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, crianças de seis meses a menores de cinco anos, indígenas, comorbidades (doenças crônicas respiratórias, do coração, com baixa imunidade, entre outras) e professores.

A quinta etapa começa segunda-feira, 8, vacinando professores e todos os outros grupos anteriores. O Dia “D” será no próximo sábado, 13.

O Ministério da Saúde alerta à população para que não se vacine em cima da hora. É importante se imunizar antes da chegada do inverno, pois a vacina demora quinze dias para garantir efeito. Os postos de saúde funcionam de segunda a sexta, das 7h30 às 17h.