Confira as manutenções realizadas nesta semana

A Prefeitura, por meio da secretaria de Serviços, realiza nesta semana a poda de árvores em diversas ruas, operação tapa-buracos nos bairros Vila Bianchi, Jardim Primavera, Jardim América, Biricá do Valado e Águas Claras.

Também foram realizadas limpeza de bueiros no Jardim Califórnia e limpeza de tubulação no bairro do Curitibanos, além da limpeza e corte de matos na rua Vicente Sabella, no bairro Maranata, Avenida dos Imigrantes, rua Santa Clara e Avenida José Gomes da Rocha Leal.

Na zona rural, executaram manutenção, nivelamento, cascalhamento e tapa-buracos nos bairros do Couto, Atibaianos, Curitibanos, Boa Vista dos Silvas e Tijuco Preto.

A secretaria continuou os trabalhos de limpeza e desassoreamento do córrego que margeia a av. Alberto Diniz e desemboca o ribeirão Lavapés. O serviço envolveu uma escavadeira e três caminhões Trucks. Além desses serviços estão sendo realizadas limpeza com lavadoras de alta pressão nas praças centrais Raul Leme, José Bonifácio e praça da Bíblia.

A secretaria coordena os serviços da empresa ETENG, contratada para serviços de roçadeira, capinação e limpeza, além da JNR, que executa a manutenção da iluminação pública, como a substituição das lâmpadas queimadas em diversos pontos da cidade.