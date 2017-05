Braga quer por 1.100 torcedores na final

Depois de conseguir o acesso o Bragantino vai com tudo para encarar o São Caetano em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, às 19h30 de hoje. E para ir com mais força em busca do caneco a diretoria do Bragantino, junto com a rádio 102,1 FM disponibilizaram 15 ônibus e cerca de 1.100 ingressos, totalmente gratuitos para os torcedores. Quem quiser fazer parte de mais essa etapa da história do Massa Bruta, basta ligar no número (11) 4481-9366 e cadastrar seu nome e número do RG. Hoje, das 9h às 13h, os torcedores poderão retirar suas passagens no estádio Nabi Abi Chedid. Os ingressos serão entregues para quem já estiver embarcado no ônibus que tem saída prevista para às 14h30. As vagas são limitadas.

No final da tarde de ontem a reportagem da GB entrou em contato com Éberson Martins, um dos responsáveis pela caravana que declarou que cerca de 11 ônibus já estavam lotados. A Guerreiros do Leão também terá sua cota de veículos. Segundo apurado, serão cerca de três ônibus para membros da Guerreiros irem para o jogo.

PREPARAÇÃO – Ontem a equipe do Bragantino treinou no período da manhã no estádio Nabizão. O treinador Alberto Félix poderá contar com o retorno do capitão Edson Sitta, que cumpriu suspensão e está à disposição.

Além do retorno de Sitta, Alberto tem outro trunfo: o Massa Bruta teve melhor campanha como visitante do que em casa. “Jogar fora não intimida. A experiência adquirida neste campeonato nos proporciona isso. Viemos de uma sequência muito boa fora de casa. Respeitamos muito o São Caetano pela força, não é à toa que tem melhor campanha. Mas estamos confiantes, o momento é único para a gente. Vamos respeitar o São Caetano, mas vamos lutar por esse título”, afirmou.